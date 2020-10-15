محافظ الغربية يفتتح وحدة غسيل كلوي ومدرستين في بسيون

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، عدداً من المشروعات التعليمية والصحية بمركز بسيون، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وبدأت الزيارة بافتتاح وحدة الغسيل الكلوي بقرية شبراطو، والتي تم بناؤها بالجهود الذاتية على مساحة 350 مترًا مربعًا، بتكلفه إجمالية قدرها 8 ملايين جنيه.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتور عبد الناصر حميدة مدير مديرية الصحة بالغربية، لمراحل إنشاء الوحدة والخدمات التي ستقدمها للمواطنين، وذلك خلال المرور على أقسام الوحدة والتي تتكون من 9 وحدات غسيل كلوي، وغرفة عناية مركزة وصيدلية ومعمل تحاليل، ووحدة معالجة للمياه.

واستكمل المحافظ الزيارة بافتتاح المبنى الإضافي بمدرسة الشهيد عبد النبي خمخم الابتدائية بقرية سلامون، والمقام على مساحة 290 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية قدرها 4 ملايين و600 ألف جنيه.

من جانبه أوضح ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، أن كثافة الفصول بالمدرسة لا تتجاوز 26 طالبًا، حيث يحتوي المبنى على دور أرضي وأربعة طوابق بإجمالي 14 فصلًا، بالإضافة إلى حجرة كمبيوتر ومكاتب إدارية وصالات ممارسة الأنشطة.

واستكملت الزيارة بافتتاح المبنى الإضافي بمدرسة السادات الثانوية التجارية المشتركة والمقام على مساحة 295 مترًا مربعًا بتكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين جنيه، ويتكون من دور أرضى و4 طوابق بسعة 18 فصلًا.

واختتمت الزيارة بتفقد مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بمدينة بسيون للوقوف على مدى استعداد المدارس لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد، حيث أكد المحافظ ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات والنظافة الدورية، وتعقيم جميع الفصول الدراسية وإلزام الطلبة بها، وذلك للحفاظ على صحتهم.

حضر الافتتاحات كل من وكيل وزارة الصحة، والتربية والتعليم، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، ورئيس مركز ومدينة سمنود، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.