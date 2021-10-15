شنت إدارة الإعلانات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة اللواء ياسر عبدالعزيز، بالتعاون مع إدارة الإشغالات، حملة على العقارات التى بها لافتات غير مرخصة، وتسيئ للمظهر الجمالي للمدينة بسبب العشوائية، وتم توجيه إنذارات لأصحاب اللافتات، وإزالة ١٨ إعلانا مخالفا دون ترخيص من شوارع المدينة.



وتناشد الوحدة المحلية لمركز المنيا، أصحاب المحال التجارية والمؤسسات والشركات، بعدم وضع إعلانات لكل ما سلف سواء من خلال الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين إلا بعد إصدار التراخيص اللازمة قانونيا من خلال الإدارة العامة للإعلانات برئاسة مركز ومدينة المنيا، وكل من يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.