مرسى مطروح: تقديم الخدمات التكنولوجية للمواطنين من خلال سيارة متنقلة

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، تقديم الخدمات للجماهير من خلال سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، كخدمة تكنولوجية جديدة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة، تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أو ما يُعرف بسيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة.

وقال جاب الله إن مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة، تؤدي عن ما يزيد على 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين إلى المركز التكنولوجي بالمدينة، حيث تشمل تلك الخدمات المقدمة كل خدمات السداد من دفع إيجار، وأقساط، وتجديد رخص المحال والإشغالات والإعلانات، حيث تزود تلك المراكز المتنقلة بوسيلة رقابة متصلة بالمركز الرئيسي لمتابعة العمل وتحقيق الشفافية.

وأشار إلى تجهيز المركز المتنقل بكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية، والعاملين المتخصصين وأجهزة حاسب آلي وطابعات متعدددة الأغراض وخدمة إنترنت، بجانب مقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين، وتعتبر إضافة كبيرة للمحافظة، وتيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، في إطار توجيهات القيادة السياسية، والدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للجماهير، تسهيلًا واختصاراً لدورات العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.