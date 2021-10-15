انتخاب مرشح جزائري لتولي منصب مفوض التعليم والعلوم في الاتحاد الأفريقي

انتخب وزراء الخارجية الأفارقة، اليوم /الجمعة/، المرشح الجزائري الدكتور، محمد بلحسين، لتولي منصب مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، في الاتحاد الأفريقي .

وتمكن الدكتور محمد بلحسين من الظفر بالمنصب، وبأغلبية الدول الأعضاء في الجولة الأولى من التصويت السري، حيث انتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي مرشح الجزائر لتولي منصب مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وسيكون الدكتور بلحسين، بصفته الجديدة، مسؤولا على الإشراف على تنفيذ سياسات وبرامج واستراتيجيات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع تطلعات أجندة 2063، والخطط المرتبطة بها على المدى المتوسط، إلى جانب الأطر القانونية والسياسة القارية الرئيسية الأخرى.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها اليوم /الجمعة/، أن هذا الانتخاب يكرس عودة الجزائر لتولي منصب هام، ضمن الفريق القيادي لمفوضية الاتحاد الأفريقي ، الذي يضم الرئيس ونائبه وستة مفوضين.

وأضاف البيان أن الجزائر التي كانت حاضرة دون انقطاع في مفوضية المنظمة القارية بتوليها منصب مفوض السلم والأمن منذ انشائه، مدعوة لمواصلة دورها في تشجيع الجهود القارية في مجال آخر لا يقل أهمية عن السلم والأمن، نظرا لما تمثله حقيبة التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أهمية على الساحة القارية خصوصا في مجال التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عن عميق شكره لنظرائه من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ، على دعمهم، وعلى ثقتهم المتجددة في مساهمات الجزائر البناءة في العمل الأفريقي المشترك.

يذكر أن الدكتور محمد بلحسين، يشغل عدة مناصب على الصعيدين الدولي والمحلي، منها مستشارا دوليا في الصحة العامة، وعضو اللجنة الوطنية لمتابعة تفشي وباء كورونا، ويحظى بصيت كبير على الساحة القارية نظير جهوده في مكافحة وباء إيبولا.