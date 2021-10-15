تحدّث المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة، عن الحريق الضخم الذي نشب أمس الأول الثلاثاء في ساحة المهرجان.

وقال خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي في تغطية عبر شاشة "on"، بمناسبة إطلاق النسخة الخامسة من المهرجان، اليوم الجمعة، إنّه لم يقلق على الإطلاق من الحادثة.

وأضاف: "أول سؤال سألته حد مات ولا اتحرق.. قالوا لأ، يبقى خلاص اللي يجي في الريش بقشيش".

بدوره، قال سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، متحدثًا عن الحريق: "القميص بتاعي اتحرق، وزعلت عليه جدًا.. كان لسه جديد لكنه اتحرق".

وأوضح أنّه اطمئن من أن الحريق اندلع في المنطقة المخصصة لإقامة حفلة فيها بعد المهرجان، وبالتالي يمكن نقلها لأي مكان فيما بعد

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.