 بعد 10 مباريات.. عبدالقادر ينهي صيامه التهديفي مع الأهلي - بوابة الشروق
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بعد 10 مباريات.. عبدالقادر ينهي صيامه التهديفي مع الأهلي

محمد جلال
نشر في: السبت 15 أكتوبر 2022 - 8:42 م | آخر تحديث: السبت 15 أكتوبر 2022 - 8:42 م

كسر أحمد عبدالقادر، لاعب الأهلي، صيامه التهديفي مع الفريق الأهلي في كل البطولات.

حيث سجل عبدالقادر هدفا في شباك الاتحاد المنستيري بدور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد مرور 10 مباريات.

وأحرز عبدالقادر هدفًا للأهلي في الدقيقة 15 من مباراة اليوم بعد مجهود فردي مميز، ليعد هو الثالث له مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا في مباراته الـ12، وذلك بعد هدفيه في المريخ السوداني ووفاق سطيف الجزائري الموسم المنقضي.

ولم ينجح عبدالقادر بعدها في التسجيل خلال 10 مباريات خاضها 9 منها في الموسم الماضي من الدوري، ومباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري.


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