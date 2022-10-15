وزير المالية: الدولة أخرجت الكثير من العملة الصعبة لسد احتياجات المواطنين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولار ضغط على كل العملات في العالم بما في الجنيه المصري من جراء الأزمة الاقتصادية التي وصفها بـ"القاسية والشديدة".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن مصر كانت تستورد البترول بـ 55 دولارا ووصل الآن إلى 100 دولار.



وأوضح أن طن القمح كان يبلغ 250 دولار، فيما وصل حاليا إلى 425 دولار، بعدما كان قد وصل في فترة من الفترات إلى 550 دولارا.



ولفت إلى أن الدولة أخرجت الكثير من العملة الصعبة من أجل سد احتياجات المواطنين.



وأوضح الوزير، أن الدولة كان لديها استثمارات أدوات الدين الحكومية (الأموال الساخنة) لكنها خرجت، وذلك بقيمة 22 مليار دولار.



ولفت إلى أن الدولة تفي بكل الالتزامات في مواعيدها، على الرغم من قسوة الأزمة الراهنة.