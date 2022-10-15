قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن 22 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون في انفجار منجم فحم شمالي البلاد.

وأضاف قوجة في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، أن ثمانية من المصابين في حالة حرجة.

وفي وقت سابق من الجمعة، صرخ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بأن 110 عمال كانوا في المنجم وقت الانفجار، مضيفا أن 49 منهم كانوا في الأجزاء العميقة من المنجم حيث يكون الخطر أكبر.

وأكد وزير الطاقة فاتح دونماز، أن ما يشتبه فى أنه انفجار لغاز المنجم وقع في حوالي الساعة 6.15 مساء (بالتوقيت المحلي) في حين لم يتضح بعد السبب الدقيق.

وأظهرت لقطات لقناة "سي إن إن تورك"، تصور عملية نقل المصابين إلى سيارات الإسعاف .

وتركيا لديها سجل غير جيد من حوادث المناجم بسبب ضعف لوائح السلامة.