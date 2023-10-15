هل يتغير الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بسبب التضخم؟ المستشار أحمد بنداري يوضح

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن عمل لجنة تلقي طلبات الترشح بدأ منذ 5 أكتوبر الماضي، واستمر حتى اليوم السبت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن الممثل القانوني للمرشح عبدالفتاح السيسي، تقدم بالأوراق اللازمة في اليوم الثالث من فتح باب تلقي الطلبات.

ولفت إلى أن المرشح فريد زهران، تقدم بأوراقه في اليوم الرابع، والمرشح عبدالسند يمامة في اليوم الخامس، بينما تقدم المرشح حازم عمر بأوراقه، أمس الجمعة.

وذكر أن المرشحين «السيسي» و«عمر» تقدما بنماذج تزكية وطلبات تأييد، موضحًا أن الممثل القانوني للرئيس السيسي تقدم بـ424 تزكية، بينما تقدم «عمر» بـ68 ألفًا و71 طلب تأييد.

وأوضح أن «زهران» تقدم بـ20 نموذج تزكية و«يمامة» بـ46 تزكية، قائلًا إن الهيئة من المقرر أن تعلن القائمة المبدئية يوم 16 أكتوبر، لإتاحة فرصة للاعتراض، ثم اختيار الرموز وإعلان القائمة النهائية.

وأشار إلى أن الدعاية الانتخابية تبدأ يوم 9 نوفمبر مع إعلان القائمة النهائية باختيار الرموز، مؤكدًا أن «الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية في المرحلة الأولى، وفقًا للقانون، 20 مليونًا وفي الإعادة 5 ملايين».

وبسؤاله عن إمكانية تغيير هذا الحد أخذا في الاعتبار عوامل التضخم وارتفاع سعر الدولار، عقب: «نحن ملتزمون بنص القانون».