وزير الرياضة يهنئ السباحة المصرية بالإنجاز التاريخي بالفوز بذهبية كأس العالم

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تقدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلي الإتحاد المصري للسباحة، بعد فوز اللاعب عبد الرحمن سامح بذهبية كأس العالم للسباحة باليونان.

وفاز عبد الرحمن سامح بالميدالية الذهبية في سباق 50م فراشة بزمن 23:04 ثانية في إنجاز تاريخي، متفوقًا علي عمالقة السباحة العالمية وابطال أمريكا وأستراليا ويتوج بطلًا لكأس العالم للسباحة.

وكان لاعب مصر قد تأهل للنهائي في سباق 50 متر فراشة بعد احتلاله المركز الثالث في التصفيات بزمن 23.58 ثانية.

وكان عبد الرحمن سامح قد احتل المركز الثامن في نهائي سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية الماضية التي أقيمت بمدينة فوكاكو اليابانية حيث حقق زمن قدره 23.34 ثانية لينهي السباق في المركز الثامن.

وتأهل اللاعب لنصف النهائي في بطولة العالم محققا رقما مصريا جديدا بزمن قدره 23.10 ثانية.