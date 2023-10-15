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أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، اليوم الأحد، قائمة من الممنوعات محظور على الجماهير الأقدام عليها خلال دخولهم ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين لحضور المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر والجزائر، ضمن الإعداد لتصفيات كأس العالم 2026 وأمم إفريقيا 2024.

قائمة الممنوعات للجماهير في مباراة مصر والجزائر

1 – عبوات الطلاء البخاخ أو المواد الكيميائية أو أية مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر.

2 – الألعاب النارية ومؤشرات الليزر.

3 – الوقوف على المقاعد أو في الممرات.

4 – الأبواق التي تسبب ضجيجًا مرتفعًا أو أبواق الغاز، يسمح بمكبر صوت واحد باستطاعة 45 واط.

5 – الحيوانات.

6 – المواد التي قد تعرض السلامة العامة للخطر.

7 – المظلات وعصي السيلفي وعربات الأطفال.

8 – لفافات الورق.

9 – شاحن الهواتف.

10 – السجائر الإلكترونية.

11 – الأسلحة.

12 – العبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية يسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة.

13 – التسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصي فقط.

14 – المواد ذات الطابع العنصري مثل القمصان أو الأعلام.

15 دخول أرض الملعب أو المنطقة المحيطة.

16 – سواري الأعلام أكثر من 50 سم.

17 – المواد الترويجية أو الإعلانية.

18 – الكرات بمختلف أنواعها.

19 – العطور ومستحضرات التجميل.

20 المأكولات والمشروبات.