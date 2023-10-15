مستشار الأمن القومي الأمريكي: مسئولون إسرائيليون أبلغوني بإعادة المياه لجنوب غزة

أوضحت الإدارة الأمريكية أنه يجب حماية السكان المدنيين في أي هجوم إسرائيلي على قطاع غزة، وذلك في تصريحات أدلى بها مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان.



وقال سوليفان في تصريحات بثها التليفزيون الأمريكي اليوم الأحد: "ندافع عن قانون الحرب، وندافع عن حماية المدنيين، ونريد ضمان أن الفلسطينيين الأبرياء الذين ليس لهم علاقة بحماس، يمكنهم الوصول إلى مناطق آمنة بحيث يكونوا في أمان من القصف ويحصلون على المواد الأساسية مثل الأغذية والمياه والمأوى والأدوية".



كما قال إن نظراءه الإسرائيليين قد أبلغوه مؤخرا بأنه تم إعادة المياه التي قطعتها السلطات الإسرائيلية إلى جنوب غزة.



وشدد سوليفان على أن الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حماس في غزة "لهم أقصى أولوية ممكنة" لبايدن. وعلى الرغم من أن هناك 15 أمريكيا في عداد المفقودين، لم يستطع تأكيد عدد الرهائن المحتجزين على وجه الدقة.