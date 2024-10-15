اليوم الـ375 للحرب على غزة: 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الطعام

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 375.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن 69% من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 187 مركزًا للإيواء.

وأكد أن 25 ألفًا و973 طفلًا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، منوهًا أن 3500 طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

وأشار إلى مرور 161 يومًا على إغلاق جميع معابر قطاع غزة، مشددًا على حاجة 12 ألف جريح إلى السفر للعلاج في الخارج.

وأوضح أن هناك 12 ألفًا و500 مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج، قائلا إن 3000 مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

وأفاد بإصابة مليون و737 ألفًا و524 شخصًا بأمراض معدية نتيجة النزوح، وتسجيل 71 ألفًا و338 حالة عدوى التهابات كبد وبائي.

وحذر من أن 60 ألف سيدة حامل تقريباً مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية، قائلًا إن هناك 350 ألف مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.