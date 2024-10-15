البحرية الألمانية تقود المقر الجديد للناتو في بحر البلطيق

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يعمل حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تعزيز استعداده الدفاعي في منطقة بحر البلطيق المهمة من خلال إنشاء مقر تكتيكي جديد في روستوك.

وأعلنت وزارة الدفاع في برلين أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس سيفتتح مركز القيادة العسكرية يوم الاثنين المقبل.

وتمتلك ألمانيا، في التحالف، أكبر قوة بحرية في بحر البلطيق.

ووفقا للوزارة، تولت البلاد دورا قياديا إقليميا اعتبارا من الأول من أكتوبر الجاري. ومن بين مهام المقر الرئيسي الجديد "قيادة قوة المهام في البلطيق" رصد الوضع البحري وتنسيق الأنشطة البحرية للحلفاء في بحر البلطيق.

ويعد بحر البلطيق طريق إمداد مهم لحلف شمال الأطلسي وله أهمية اقتصادية مركزية للحلفاء المجاورين.

ويرصد الحلف الدفاعي أعمال تجسس ممنهج على البنية التحتية هناك من قبل روسيا، وهي إحدى دول بحر البلطيق التي تضم منطقة كالينينجراد والجزء الساحلي لسانت بطرسبرج. وأدت الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا إلى زيادة المخاوف من عدوان روسي محتمل.

وبحسب بيانات الوزارة، سيقود المقر الجديد أميرال ألماني، وسيشغل منصب النائب في البداية أميرال بولندي، ومنصب رئيس الأركان ضابط أركان سويدي. وسيُجرى شغل مناصب إدارية ثانوية على أساس متعدد الجنسيات أيضا.