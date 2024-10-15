الأمم المتحدة: إسرائيل أمرت بإخلاء 25% من الأراضي اللبنانية

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قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء تغطي أكثر من 25% من الأراضي اللبنانية، في وقت يواصل فيه قتاله ضد حزب الله اللبناني.

وقالت مديرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الشرق الأوسط، ريما جاموس إمسيس، اليوم الثلاثاء: "أصبح الآن أكثر من 25% من البلاد تحت أمر إخلاء عسكري إسرائيلي مباشر".

وقصت إمسيس التفاصيل الخاصة بحالة امرأتين كان معهما ما مجموعه تسعة أطفال فروا من جنوب البلاد بعد أن سقطت قنبلة على بعد أقل من 100 متر منهم.

وأوضحت أن المرأتين سارتا مع أطفالهما لمدة 10 ساعات باتجاه الحدود السورية، دون طعام أو ماء.

وقالت إمسيس إن نحو خُمس سكان لبنان البالغ عددهم 5 ملايين نسمة نزحوا وسط الحملة الإسرائيلية التي شنتها في أواخر سبتمبر الماضي.

وأشارت إلى أن نحو 2200 شخص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من عشرة آلاف آخرين منذ صعدت إسرائيل من هجماتها.

وأضافت أن نحو 70% من مدارس البلاد تستخدم الآن كملاجئ طارئة، وأنه تم إلغاء الفصول الدراسية.