نعيم قاسم يؤكد حق حزب الله في استهداف أي نقطة داخل إسرائيل

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، إن «ما أنجزته المقاومة في الميدان خلال أسبوعين، أفضل من التوقعات».

وأضاف في كلمة، مساء الثلاثاء، أن حزب الله في أول أسبوع من معارك جنوب لبنان، قتل 25 وأصاب 150 في الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أن حزب الله قرر منذ أسبوع تنفيذ معادلة «إيلام العدو»، لافتًا إلى أن «الصواريخ أصبحت تصل إلى حيفا وما بعدها».

وذكر أن إسرائيل اعترفت بمقتل وإصابة 100 من جنودها، خلال الأسبوع الثاني، مضيفًا أن «الضربة النوعية التي نفذها حزب الله، أسفرت عن سقوط أكثر من 70 ما بين قتيل وجريح».

وأكمل: «يوم الاثنين استطعنا أن نوصل الصواريخ إلى تل أبيب، وهناك مليونا شخص هرعوا إلى الملاجئ، كما ملأت صفارات الإنذار الدنيا، وتوقف مطار بن جوريون عن العمل».

ولفت إلى أن مرحلة «إيلام العدو»، ستستمر، معقبًا: «بما أن العدو الإسرائيلي استهدف كل لبنان، فلنا الحق من موقع دفاعي أن نستهدف أي نقطة في كيان العدو؛ الوسط أو الشمال أو جنوب، سنختار النقطة التي نراها مناسبة».