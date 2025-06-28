تقارير: البرتغال الأقرب لاستضافة معسكر النصر الخارجي

يفاضل نادي النصر بين أكثر من دولة، لإقامة معسكر الاستعداد للموسم الجديد 2025-26، في ظل المفاوضات القائمة للتعاقد مع مدير فني جديد.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن النصر تفاضل بين أكثر من دولة لإقامة فترة استعداد إضافية، لمعسكر الإعداد الخارجي.

وأضافت أن النصر سيخوض الفترة الأولى من المعسكر الخارجي، بين أيام 20 إلى 30 يوليو في النمسا، بينما ستكون الفترة الإضافية لمدة 9 أيام أخرى.

أشارت إلى أن البرتغال الأقرب لاستضافة معسكر النصر الإضافي، لكن القرار النهائي لم يتم الاستقرار عليه بعد.

واختتمت "الرياضية" أن معسكر النصر سيشهد إقامة 3 مباريات تجريبية خلال المعسكر الخارجي، لكن أطراف هذه المواجهات لم يتم الكشف عنها.