متحدث الوزراء: دعم الصناعة والتصدير أولوية لتوفير النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على دعم الصادرات للخارج كأحد الأهداف الرئيسية لها، مشددا أن دعم الصناعة والتصدير للخارج يمثل هدفا أساسيًا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الثلاثاء، أن الدولة طرحت العديد من المبادرات المبنية على أساس دعم الصناعة المصرية كأحد القطاعات الأساسية في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تذليل العديد من الإجراءات أمام المستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب، خاصة ما يتعلق بإنشاء الشركات.

وأشار إلى إطلاق الدولة استراتيجية جديدة للصناعة وحزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات من خلال وزارة الاستثمار لدعم الصادرات المصرية للخارج؛ بهدف دعم الصناعة باعتبارها تمثل أولوية للدولة لتوفير الموارد الكافية من النقد الأجنبي وزيادة فرص العمل.