في خطوة فريدة وغير متوقعة، أعلن حزب الله اللبناني عن هجومه على معسكر اللواء جولاني الإسرائيلي، في بلدة بنيامينا شمال الأراضي المحتلة، بسرب من المسيرات الانقضاضية، ردا على المجازر التي ترتكبها إسرائيل في بيروت وبقية أنحاء لبنان، ما أدى مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة العشرات.

وقال الحزب إن مسيّراته النوعية تمكنت من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها، وانفجرت في الغرف التي يتواجد فيها العشرات من ضباط وجنود العدو الإسرائيلي الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار.

وأكد بيان حزب الله أن الهجوم بالمسيرات جاء رداً على سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية، وخاصة على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية، متوعدًا إسرائيل بمزيد من الهجمات إذا واصلت الاعتداء على لبنان.

وفي التوقيت ذاته، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السلطات الأمريكية تشعر بالقلق إزاء تحليق مسيرات مجهولة فوق مواقع عسكرية في البلاد.

وعلى الرغم من أنه لم يتم نشر أي معلومات تقريبا بشكل علني، إلا أنه يُعتقد أن المسيرات لم تكن من قبل هواة، بل من المحتمل أن يكون مصدرها قوة معادية، مثل الصين أو روسيا، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

وفي إطار آخر، أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية تستعد لتفجير طرق عابرة للحدود كثيفة التسليح معها وسط تصعيد للحرب الكلامية بين الجانبين بعد أن اتهمت كوريا الشمالية جارتها بإرسال طائرات مسيرة فوق عاصمتها بيونج يانج.

واتهمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بإرسال طائرات مسيرة لنشر "عدد كبير" من المنشورات المناهضة لها فوق بيونج يانج، فيما وصفته بأنه استفزاز سياسي وعسكري قد يؤدي إلى صراع مسلح.

ولكن، ماذا نعرف عن أبرز أنواع المسيرات حول العالم؟ وأخطرها؟ تصنف المسيرات من حيث الشكل إلى عدة أشكال طائرات مسيرة بمروحة واحدة، وطائرات مسيرة متعددة المراوح، وطائرات مسيرة بأجنحة ثابتة، وطائرات مسيرة هجينة بأجنحة ثابتة ومراوح.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فهناك أنواع أخرى من المسيرات الصغيرة والتكتيكية التي يكون لها أدوار مختلفة في المهام العسكرية وأبرزها جمع المعلومات الاستخباراتية عن الخصم، في حين توجد مسيرات قتالية وغير قتالية ومسيرات خاصة بمهام الحرب الإلكترونية.

-طائرة ريبر إم كيو 9 الأمريكية

طائرة مُسيرة مسلحة تخدم في الخطوط الأمامية للقوات الجوية الأمريكية، صُممت بشكل أساسي لجمع المعلومات الاستخباراتية، لكنها قادرة على الاشتباك مع أهداف جوية وأرضية وبحرية، وتستطيع حمل 1701 كيلوجرام من المتفجرات، وتسير بسرعة قصوى قدرها 240 عقدة، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز".

وتحوي المسيرة أجهزة استشعار دقيقة وكاميرات مراقبة، وتستطيع الطيران 14 ساعة متواصلة، وتستطيع الانطلاق من فوق حاملة الطائرات ومن الأراضي الممهدة، وحمل أكثر من 10 أنواع من الصواريخ.

-طائرة وينج لونج آي دي الصينية

صنعت المسيرة لتنفيذ عمليات قتالية واستخباراتية، ولكنها لها قدرة عالية في الاشتباك والمناورة وضرب أكثر من هدف، وبمقدورها التحليق لـ35 ساعة متتالية.

وتستطيع المسيرة الصينية حمل 10 أنواع مختلفة من الأسلحة، مثل صواريخ "السهم الأزرق" الموجهة بالليزر أو قنبلة "واي زد 212" الموجهة بالليزر، والمضادة للأفراد، فضلا عن أنها قادرة على الاشتباك مع أهداف أرضية من على ارتفاع 7 كيلو، ويمكنها حمل أسلحة بزنة 400 كيلوجرام.

-درون الصياد الروسي

تعد من أكثر الطائرات التي لها قدرة على التخفي، حيث تحوي تكنولوجيا عالية الدقة ومزودة بوسائل مختلفة للاستطلاع، ويمكن استخدامها مع مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس كدعم في عمليات الاشتباك.

تحلق المسيرة لأكثر من 20 ساعة متتالية، وتزن 20 طنا؛ ما يجعلها أثقل طائرة مسيرة في العالم، قادرة على قصف الأهداف الأرضية بالقنابل، وتدميرها بذخائر عالية الدقة، وتقلع من حاملات الطائرات.

كما أنها مزودة بصاروخ جو أرض المضاد للرادار و4 صواريخ Х-74М2 فوق الصوتية و8 قنابل موجهة من طراز "كاب 250".

-سكاي جاردين البريطانية

هي طائرة مسيرة هجومية بريطانية معدة لضرب الأهداف الأرضية والبحرية والاشتباك الجوي، يمكنها حمل 1.8 طن من الصواريخ والقنابل الموجهة، والتحليق على ارتفاعات تتجاوز 13 ألف متر، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز".

وتستطيع المسيرة حمل صواريخ أرض جو، وجو جو، وتقوم بعمليات الحرب الإلكترونية والتشويش، وتحوي أجهزة استشعار عالية الدقة، وكاميرات مراقبة على أعلى مستوى، ويمكنها البقاء في الجو 40 ساعة.

-طائرة آروك الفرنسية

تعتبر آروك ضمن الجيل التالي من الطائرات بدون طيار القتالية في فرنسا، تستطيع بمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع باستخدام أجهزة استشعار بصرية وكهرومغناطيسية عالية الأداء.

ومن المتوقع أن تصبح المسيرة، التي تم الكشف عنها خلال معرض باريس الجوي لعام 2023، من قبل شركة الدفاع الفرنسية، أكبر طائرة بدون طيار مقاتلة تم تصنيعها على الإطلاق في فرنسا.

-براديتور سي الأمريكية

طائرة مسيرة عسكرية طورتها الولايات المتحدة الأمريكية ويصل أقصى وزن لها عند الإقلاع إلى 8.2 طن، فيما تتجاوز حمولتها القتالية 2.9 طن وتضم قنابل موجهة وصواريخ.

-هيرون تي بي الإسرائيلية

طائرة مسيرة عسكرية تطورها إسرائيل ويصل أقصى وزن لها عند الإقلاع إلى 5.6 طن، فيما تصل الحمولة القتالية القصوى لها 2.7 طن، وتضم قنابل وصواريخ "جو – أرض".

-بيرقدار أكنجي التركية

طائرة مسيرة تركية يصل أقصى وزن لها عند الإقلاع إلى 6 أطنان، بحسب موقع الشركة المصنعة للطائرة المسيرة.

فيما تصل حمولة الطائرة المسيرة من الأسلحة 1.5 طن وتضم قنابل موجهة بالليزر وصواريخ.

-شاهد 149 الإيرانية

وتسمى "غزة"، وهي قادرة على التحليق لأكثر من 35 ساعة وطولها 10 أمتار، وتبلغ سرعتها 350 كيلومترا في الساعة، وهي قادرة على حمل 500 كيلوجرام من المتفجرات، وهي أول مسيّرة إيرانية مزودة بمحرك توربو مروحي.

-درونز ألتيوس الروسية

طائرة مسيرة روسية يصل أقصى وزن لها عند الإقلاع يصل إلى 6 أطنان، فيما تصل حمولتها إلى واحد طن من الأسلحة ويمكنها حمل قنابل موجهة وصواريخ.

وهي أول مسيرة روسية مزودة بمحطة اتصال عبر الأقمار الصناعية تمنحها القدرة على التحليق لمسافات طويلة بعيدًا عن محطاتها الأرضية، وفقا لتقرير سابق لوكالة "سبوتنيك".

-إيدس تالريون الأوروبية

هي طائرة مسيرة أوروبية تصنعها فرنسا وألمانيا وإسبانيا، يصل أقصى وزن لها عند الإقلاع إلى 7 أطنان، فيما تصل حمولتها من الأسلحة تصل إلى 800 كيلوجرام، بحسب تقرير لموقع "إير فورس تكنولوجي" الأمريكي.

-يابهون يونايتد – 40 الإماراتية

هي طائرة مسيرة إماراتية يصل أقصى وزن لها عند الإقلاع إلى 1.5 طن، ويمكنها أن تحمل طن من الأسلحة وأجهزة الاستطلاع منها 400 كيلوجرام على نقاط تعليق خارجية.

-كامان 22 الإيرانية

وتشبه الطائرة الأمريكية "إم كيو-9 ريبر" ويمكنها حمل 300 كيلوجرام من المتفجرات وتحلق أكثر من 24 ساعة، ويصل مداها إلى 3 آلاف كيلومتر.