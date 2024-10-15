سول: كوريا الشمالية تفجر أجزاء من طرق تربطها بالجنوب

فجرت كوريا الشمالية أجزاء من الطرق التي تربطها بكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، وفقا لما أعلنه الجيش في سول، وذلك بعد أن تعهدت بيونج يانج بقطع الطرق والسكك الحديدية التي كانت تُعتبر رموزا للتعاون بين الكوريتين.

وقالت قيادة الأركان المشتركة :"لقد فجرت كوريا الشمالية أجزاء من طرق جيونجي ودونجهاي شمال الخط الفاصل العسكري حوالي الظهر"، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافت قيادة الأركان أنها عززت إجراءات المراقبة والجاهزية العسكرية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت القوات العسكرية الشمالية عن خطة "لفصل" أراضي كوريا الشمالية بالكامل عن كوريا الجنوبية، وقالت إنها أبلغت الجيش الأمريكي بالتحرك "لتجنب أي سوء تقدير أو صراع عرضي."

وتتصل الكوريتان بالطرق والسكك الحديدية عبر خط جيونجي، الذي يربط مدينة باجو الحدودية في الجنوب بمدينة كايسونج في الشمال، وخط دونجهاي على طول الساحل الشرقي.