جيش الاحتلال يطالب سكان جنوب لبنان بعدم العودة إلى منازلهم أو حقولهم

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان جنوب لبنان بعدم العودة إلى منازلهم أو حقول الزيتون الخاصة بهم، زاعمًا أنها «مناطق قتال خطيرة».

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن حزب الله يستخدم سيارات الإسعاف لنقل عناصره والأسلحة.

وأضاف: «لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الطواقم الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم»، بحسب تدوينته.

وأشار إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين، بغض النظر عن نوعها».

ووسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر الماضي، نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ عام كامل، لتشمل عدة مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويتزامن ذلك مع عدوان متواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 375 يوما، على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.