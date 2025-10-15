أوكرانيا تأمر بإخلاء المزيد من البلدات بالقرب من كوبيانسك المحاصرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمرت السلطات الأوكرانية بإجلاء الأسر التي لديها أطفال من مزيد من المناطق في منطقة خاركيف بشرق البلاد جراء "تفاقم الوضع الأمني" حول مدينة كوبيانسك المتنازع عليها منذ فترة طويلة.

وقال حاكم خاركيف، أوليه سينيهوبوف، اليوم الأربعاء، إن الإخلاء يطول 40 بلدة ويشمل 409 عائلات لديها 601 طفل.

يشار إلى أن كوبيانسك التي أصبحت شبه مدمرة بالكامل جراء الهجمات الروسية، هي مهمة استراتيجيا جراء موقعها وروابط النقل فيها. وقامت السلطات بإخلاء العديد من البلدات في المنطقة المحيطة بالفعل فيما تحاول القوات الروسية التقدم باتجاه الغرب.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصف الوضع على طول جبهة كوبيانسك في نهاية سبتمبر، بأنه "صعب".

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الحرب الروسية منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف