ملك الأردن يدعو إلى ضمان تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة

• خلال لقاءين أجراهما ضمن جولة أوروبية مع بابا الفاتيكان ورئيسة وزراء إيطاليا..

دعا ملك الأردن عبد الله الثاني، إلى ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل مع جميع الأطراف لاستكمال جميع مراحله.

جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين أجراهما مع بابا الفاتيكان لاون الرابع عشر، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ضمن جولة أوروبية بدأها الثلاثاء تشمل 4 دول، بحسب بيان للديوان الملكي الأردني.

وقال البيان إن الملك عبد الله أكد خلال اللقاءين على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بكميات كافية لجميع الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة عمل جميع الأطراف بشكل فاعل من أجل استكمال جميع مراحل الاتفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر وفق الخطة ذاتها.

وفي 9 أكتوبر أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل و"حماس"، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وأكد الملك عبد الله على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكميات كافية إلى جميع مناطق القطاع.

كما دعا إلى "ضرورة البناء على الاتفاق لاستعادة التهدئة في الإقليم، وتكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.".

وأكد أن "السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هو حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ويحقق الازدهار لشعوب الإقليم".

والثلاثاء، أعلن ترامب بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت "حماس" الاثنين، الأسرى الإسرائيليين الأحياء وعددهم 20، وحتى مساء الثلاثاء سلمت جثامين 8 أسرى، وقالت إنها تحتاج وقتا لإخراج بقية الجثامين التي تقدر إسرائيل أنها 20.

بالمقابل، أطلقت إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1718 اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر 2023.

وفي لقاءه مع البابا لاون الرابع عشر في القصر الرسولي بالفاتيكان، أكد الملك على العلاقات الوثيقة بين الأردن والفاتيكان، وسبل التعاون لتحقيق السلام، وتعزيز قيم التسامح والحوار.

وشدد حرص عمّان على رعاية الأماكن الدينية المسيحية في الأردن، و"خاصة موقع عماد السيد المسيح، عليه السلام"ـ داعيا البابا لزيارة الموقع.

وأكد الملك عبد الله استمرار الأردن "بدوره الديني والتاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقا من الوصاية الهاشمية عليها"، محذرا من "الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المقدسات".

من جهة ثانية، ثمن الملك خلال لقائه رئيسة الوزراء ميلوني، دعم إيطاليا لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ودورها في الاستجابة الإنسانية في غزة، وفق المصدر ذاته.

وحذر من "التصعيد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

والثلاثاء، بدأ عاهل الأردن جولة أوروبية تشمل إيطاليا والفاتيكان وهنغاريا وسلوفينيا، وذلك لتعزيز مجالات التعاون معها.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 ولعامين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و913 شهيدا، و170 ألفا و134 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.