نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ومؤسسة راعي مصر، قافلة مجانية بقرية زهرة، بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

وخلال القافلة، قدمت خدمات متنوعة لعدد 272 حالة في مختلف التخصصات الطبية، منها (باطنة – رمد – أسنان – أطفال)، بالإضافة إلى توفير نظارات طبية مجانية للمستحقين.

تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال تكاتف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.