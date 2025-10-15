وكيل تعليم الغربية يشدد على الانضباط المدرسي وتفعيل برامج الذكاء الاصطناعي

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا بوكيل المديرية، ومديري عموم المديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وذلك عبر شبكة WEBEX.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة، عددًا من التوجيهات التي شدد عليها وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه بمديري المديريات.

وأوصى بضرورة الحفاظ على نسب الحضور الطلابي التي تم تحقيقها داخل المدارس، وأهمية المتابعة الدقيقة لانضباط المدارس، والالتزام الكامل بتعليمات النظافة العامة وصيانة المدارس، والاهتمام بنظافة الجدران والمقاعد الدراسية والسبورات، والتأكد من سلامة الديسكات، ورفع علم مصر في مظهر لائق يعكس الشكل الحضاري للمدرسة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن كل مدير مدرسة مسؤول مسؤولية كاملة عن مستوى الانضباط والمظهر العام داخل مدرسته.

وشدد على أهمية التشجير والعناية بالمساحات الخضراء، بما يحقق بيئة تعليمية صحية ومحفزة، إلى جانب الاستعانة بمدارس التعليم الفني في أعمال الصيانة والتجميل داخل المدارس.

ووجه بضرورة أن تكون تقييمات الطلاب دقيقة وحقيقية تعبر عن مستواهم الفعلي، حفاظًا على جودة العملية التعليمية، مشددًا على الربط بين التقييم والحضور والمشاركة الفعلية داخل الفصول، مع ضرورة تمكين الطلاب من القراءة والكتابة ومواصلة تفعيل برامج القرائية عمليًا.

وشدد وكيل الوزارة، على عدم السماح بخروج أي طالب قبل انتهاء اليوم الدراسي، وضرورة غلق بوابات المدارس أثناء اليوم الدراسي حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب، مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحسم وجدية لضمان استقرار اليوم الدراسي وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية لدى الطلاب والمعلمين.

وفيما يتعلق بالكتب المدرسية، أشار إلى أهمية متابعة استكمال تسليمها للمدارس واستلام أي نواقص من مخازن المديرية، موجهاً مديري الإدارات بضرورة الانتهاء من توزيع المخصصات وتذليل العقبات كافة.

وشدد على توعية الطلاب بأهمية مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، ومتابعة تسجيلهم على منصة الوزارة بانتظام لما توفره من محتوى تفاعلي يدعم التعلم الذاتي.

واختتم ناصر حسن الاجتماع، بالتأكيد على المتابعة الدقيقة للمدارس والأنشطة التربوية، ومنع العقاب البدني نهائيًا، مع ضرورة تهيئة مناخ تعليمي محفز يساعد الطلاب على الجد والاجتهاد والتفوق، وينمي لديهم الولاء والانتماء وحب المدرسة والمعلمين.