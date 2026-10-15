منى الشيمي لـ الشروق: «موت وغياب» سيرة ذاتية تربط بين الخاص والعام وتكشف المسكوت عنه في المجتمع

قالت الكاتبة والروائية منى الشيمي إن رواية «موت وغياب» للكاتب إسلام صفوت مكادي، مدهشة على مستوى السيرة الذاتية، مشيرة إلى أنها تتناول عددًا من المسكوت عنه في المجتمع، وفي مقدمتها علاقة الأم بأبنائها، وتأثير شخصية الأم النرجسية في الأسرة، ومدى انعكاس شخصية الأم على دور الأب في التربية.

وأضافت الشيمي، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، خلال مناقشة الرواية التي نظمتها دار العين للنشر، أن العمل لا يتوقف عند حدود التجربة الشخصية لكاتبه، وإنما يقدم من خلال تفاصيل العائلة المصرية علامات ودلالات تحيل إلى الوطن، وتربط بين مصير الأسرة والتحولات التاريخية والسياسية التي شهدتها مصر، من أحداث سبقت ثورة 1952 وصولًا إلى عام 2013.

وأوضحت أن الرواية تتجاوز حدود المكان، إذ لا تقتصر شخصياتها ودلالاتها على مصر وحدها، وإنما تربط مصير العائلة بشخصيات وأحداث خارج البلاد، بما يوسع من أفق التجربة الإنسانية التي يقدمها العمل.

وأكدت الشيمي أن السيرة الذاتية الناجحة هي التي تدعو إلى التأمل وتثير أسئلة إنسانية تتجاوز ذات صاحبها، وتنجح في إقامة علاقة بين الخاص والعام، معتبرة أن «موت وغياب» من أفضل السير الذاتية التي قرأتها في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى وجود نماذج بارزة للسيرة الذاتية في الأدب المصري والعالمي، مستشهدة بمذكرات محمد عناني، والدكتور جلال أمين ومحمد شكري، إلى جانب جان بول سارتر، لافتة إلى أهمية التجارب التي تتجاوز تسجيل حياة صاحبها لتطرح أسئلة أوسع عن الإنسان والمجتمع.

وجاءت مناقشة الرواية بمشاركة الكاتبة الصحفية علا الشافعي، وأدار اللقاء الناقد مجدي نصار، بحضور الكاتب إسلام صفوت مكادي.