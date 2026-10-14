أحمد زايد ينعى المؤرخ أحمد زكريا الشلق: فراقه جرح كبير وشج غائر يستعصي على الشفاء

نعى الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، المؤرخ المصري أحمد زكريا الشلق، الذي رحل مساء الأربعاء 14 أكتوبر، معبرًا عن حزنه لفراقه، ومشيدًا بما قدمه من إخلاص وعطاء طوال مسيرته.

وقال زايد، خلال صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»: «رحمة الله عليك أيها الصديق العزيز. فراق أحمد زكريا الشلق جرح كبير وشج غائر يستعصي على الشفاء»، مضيفًا: «رضوان الله عليك على قدر الإخلاص والعطاء والدأب الذي أنرت به الدنيا».

ويُعد أحمد زكريا الشلق أحد أبرز المتخصصين في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وأستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعضو مجمع اللغة العربية. قدم عددًا كبيرًا من المؤلفات والدراسات التي تناولت التاريخ السياسي والاجتماعي والفكري لمصر، من بينها «طه حسين: جدل الفكر والسياسة»، و«الحداثة والإمبريالية: الغزو الفرنسي وإشكالية نهضة مصر»، و«تطور مصر الحديثة: فصول في التاريخ السياسي والاجتماعي»، كما أسهم في تحقيق الوثائق والمذكرات التاريخية، وحصل على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام 2006، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2010.