جنوب سيناء تستعد لتطبيق موازنة البرامج والأداء بدلا من الموازنة التقليدية

تابع اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، أعمال الانتهاء من إعداد الحسابات الختامية لفروع المحافظة والوحدات التابعة، والحساب الختامي المعدل عن السنة المالية 2027 - 2026، وذلك خلال استقباله المحاسب هيثم سالم عوف، مدير المديرية المالية بجنوب سيناء، وأحمد فؤاد، مدير حسابات الديوان العام، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ.

واستعرض محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء نتائج أعمال الحساب الختامي ومؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي المنقضي، بما يعكس مدى كفاءة تنفيذ الموازنة وتحقيق المستهدفات المالية وفقا للخطط والبرامج المعتمدة.

وأكد محافظ جنوب سيناء ضرورة مواصلة الالتزام بالانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يتماشى مع الخطط التنموية التي تنفذها المحافظة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والبيئية.

وأوضح أن الحساب الختامي يُعد من أهم أدوات قياس الأداء المالي، لما يوفره من مؤشرات تعكس مدى كفاءة استخدام الموارد والإنفاق العام، في ضوء الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة وأهداف خطط التنمية، وفقا لطبيعة واختصاصات كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري.

كما اطلع محافظ جنوب سيناء على الاستعدادات الخاصة بالانتقال إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء، في ضوء اختيار محافظة جنوب سيناء لتكون أول محافظة تنتقل من نظام الموازنة التقليدية إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء.

كما أكد ضرورة تضافر جميع الجهود وتذليل أي معوقات، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لإنجاح تطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد وتحسين الأداء الحكومي، واستكمال مسيرة الريادة التي تتميز بها محافظة جنوب سيناء.