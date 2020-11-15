المعارضة الأرمنية تنظم فعالية حداد على أرواح الذين قتلوا في قره باغ

نظم أنصار المعارضة الأرمنية، فعالية حداد في العاصمة يريفان، على أرواح من قتلوا خلال تصعيد النزاع في قره باغ.

وأفادت وكالة "نوفوستي"، بأن الفعالية، التي نظمتها المعارضة، بدأت بإضاءة الشموع في ساحة الحرية. والآن يسير المشاركون فيها على طول الشوارع المركزية في العاصمة. وخلال هذه الفعالية، لم يتم إلقاء كلمات بل فقط تلاوة أسماء القتلى والضحايا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكدت وزارة الصحة الأرمنية مقتل ما لا يقل عن 2317 عسكريا أرمنيا منذ اندلاع القتال يوم 27 سبتمبر.

وتشهد يريفان منذ عدة أيام، فعاليات احتجاجية تنظمها المعارضة الأرمنية. ويطالب المشاركون فيها باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب توقيعه على اتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ.

وفي فترة سابقة، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل 10 نوفمبر الجاري بتوقيت موسكو.

وأوضح أن إعلان وقف إطلاق النار ينص على توقف القوات الأرمنية والأذرية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.