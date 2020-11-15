رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية يصل اليابان لإجراء محادثات حول أولمبياد طوكيو

وصل رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية توماس باخ إلى اليابان، اليوم الأحد، حيث من المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء الباياني يوشيهيدا سوجا غدا؛ لمناقشة ترتيبات إقامة دورة الألعاب الأوليمبية المقررة في طوكيو العام المقبل.

وأوضحت وكالة أنباء (كيودو) البايانية، أن محادثات باخ وسوجا ستركز على التدابير التي ستتخذها طوكيو لإجراء منافسات دورة الألعاب الأولمبية بأمان في ظل وباء فيروس كورونا المستجد، ومنها توفير اللقاحات لجميع الدول المشاركة في الألعاب.

وسيلتقي رئيس اللجنة الاوليمبية أيضا بشينزو آبي، الذي كان رئيسًا للوزراء عندما فازت طوكيو باستضافة الألعاب الأوليمبية عام 2020، لكنه ترك منصبه لأسباب صحية في سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع باخ مع رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأوليمبية في طوكيو يوشيرو موري، وسيلتقي أيضا بعمدة العاصمة اليابانية طوكيو يوريكو كويكي، كما سيعقد باخ وموري مؤتمرا صحفيا مشتركا لاحقا في نفس اليوم.

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس اللجنة الأوليمبية الدولية لليابان منذ إعلان قرار تأجيل دورة الألعاب الأوليمبية 2020، والتي كانت من المفترض أن تنعقد الصيف الماضي.