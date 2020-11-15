مدافع المقاصة يقترب من العودة لفريقه القديم

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اقترب مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، من حسم التعاقد مع أحمد عبد العزيز مودي مدافع الدراويش السابق ومصر المقاصة الحالي.

ومن المقرر أن يتم إعلان التعاقد مع اللاعب خلال ساعات قليلة عقب انتهاء تعاقده مع مسؤولي الفريق الفيومي بالتراضي، وذلك عقب تمسك الجهاز الفني للدراويش بقيادة ريكاردو ڤيريرا بضم اللاعب.

وكان النادي الاسماعيلي قد حسم 4 صفقات حتى الآن خلال الميركاتو الحالي بالتعاقد مع أحمد مصطفى والجزائري رضوان شريفي، إلى جانب الأنجولي الدولي آري بابل والتونسي فخر الدين بن يوسف.

وكان علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي، قد أكد أن المهندس ابراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة، يشدد بشكل كبير على التعاقد مع لاعبين مميزين للعودة الى المنافسة على جميع البطولات فى الموسم الجديد.