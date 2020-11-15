عرض فيلم ليل خارجي بنادي سينما أوبرا دمنهور

يستأنف نادي سينما أوبرا دمنهور، الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، عروضه السينمائية يوم الثلاثاء المقبل، في تمام السابعة مساء.



ومن المقرر أن يتم عرض فيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبدالله، بحضور الفنان شريف دسوقي أحد أبطال العمل، والذي نال عن عمله بالفيلم جائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وتدور أحداث الفيلم حول 3 أشخاص، وهم "مو، وتوتو، ومصطفى"، الذين يلتقون في ظروف غير متوقعة وتتقاطع حيواتهم معًا، ويدخلون مغامرة لم تكن بالحسبان ويصيرون شاهدين على جانب خفي وغير معلوم من المدينة.



الفيلم من إخراﺝ أحمد عبدالله، وتأليف شريف الألفي، وبطولة كل من كريم قاسم، وشريف دسوقي، ومنى هلا، وبسمة، وعمرو عابد، وأحمد مجدي.



وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر؛ لمناقشة الفيلم مع الجمهور والضيوف.



يذكر أن نادي سينما أوبرا دمنهور يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.