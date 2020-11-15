محافظ الدقهلية يكرم بطل العالم للأساتذة في كمال الأجسام ويمنحه شهادة تقدير

استقبل محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، بطل العالم حمدي عبدالحليم غانم الحاصل على الميدالية البرونزية للأساتذة في كمال الأجسام، "مركز ثالث" فئة الرجال في إسبانيا، والتي أقيمت في نوفمبر 2020، والبطل المذكور بن قرية درين بمركز نبروه، وعضو الجمعية العمومية بمركز شباب درين.

وكرم محافظ الدقهلية البطل العالمي بتسليمه شهادة شكر وتقدير، تقديرًا لجهوده التي رفعت اسم مصر والدقهلية عاليًا في المجال الرياضي.

وأشاد المحافظ بالتفوق والتميز لأبناء الدقهلية الرياضيين في جميع المجالات الرياضية سواء محليًا أو دوليًا، مؤكدًا اهتمام الدولة بالموهوبين والمتميزين، وإفساح الطريق أمامهم لتعظيم المشاركة في كل الألعاب، والمسابقات داخليًا وخارجيًا.

وثمن "مختار"، الجهود المتميزة لمديرية الشباب والرياضة لرعايتها للشباب والرياضيين، مؤكدًا دعمه ورعايته المتواصلة لهذه الفئات الرياضية المتميزة في جميع الألعاب والأنشطة الرياضية.

حضر التكريم، علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة، فؤاد بدراوي عضو البرلمان السابق عن مركز ومدينة نبروه، وعوض الله مدير إدارة شباب نبروه، ووائل السواح رئيس مجلس إدارة مركز شباب درين، وكابتن عبد الرحمن إبراهيم المدير الفني للمنتخبات القومية مدرب المنتخب المصري، ورئيس نادي الناصرية الرياضي، وعصام غانم شقيق البطل المكرم.