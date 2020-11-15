الرئيس الألماني يشكر الأمير تشارلز على بادرة المصالحة

وعد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، باستمرار الشراكة الوثيقة مع بريطانيا وذلك ردا على الزيارة التي يقوم بها ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في يوم إحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية.



وفي أعقاب محادثات أجراها مع الأمير تشارلز وزوجته الدوقة كاميلا في مقره الرئاسي في قصر بيلفو، قال شتاينماير اليوم الأحد: "نحن الألمان ممتنون بشدة للأمير تشارلز والدوقة كاميلا على هذه البادرة الاستثنائية للمصالحة والترابط في الأوقات الاستثنائية".



وأضاف شتاينماير: "توحدنا الرغبة والنية الراسخة في الإبقاء على حسن الجوار والشراكة الوثيقة وتعزيزها بين المملكة المتحدة وألمانيا".



وفي أعقاب ذلك، شارك شتاينماير والأمير تشارلز ورؤساء الهيئات الدستورية في وضع إكليل زهور بمناسبة يوم الحداد الشعبي عند نصب (نويه فاخه) في وسط برلين، والذي يعد منذ عام 1993 النصب المركزي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لضحايا الحروب والحكم المستبد.



ويعتزم تشارلز إلقاء خطاب تذكاري أمام البرلمان بمناسبة يوم الحداد الشعبي، وسيركز الخطاب على العلاقات البريطانية الألمانية بعد مضي 75 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.



يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها أحد أفراد الأسرة الملكية في بريطانيا في حفل التأبين المركزي بمناسبة يوم الحداد الشعبي.