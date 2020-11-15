توفي المخترع والرياضي الأوليمبي السلوفيني بيتر فلوريانتشيتش، عن عمر يناهز 101 عاما، وهو صاحب مئات الاختراعات ومن بينها بخاخ العطور، وقام بالتظاهر وتزيف وفاته خلال الحرب العالمية الثانية للهرب من الغزاة الألمان آنذاك.



حصل فلوريانتشيتش على براءة اختراع لأكثر من 400 اختراع خلال حياته، أصبحت 43 منها منتجات صناعية. من بينها بخاخة رذاذ زجاجات العطور التي لا تزال تستخدم حتى اليوم.

وأفادت بوابة "سيول دوت نت" الإخبارية السلوفينية بوفاته اليوم السبت نقلا عن السلطات البلدية في مسقط رأسه في بليد، /حوالي 50 كيلومترا شمال ليوبليانا/.

وأعرب الرئيس السلوفيني بوروت باهور عن تعازيه للأسرة. وأعلن باهور على موقع تويتر أن هناك خططا جارية لتكريم الدولة لفلوريانتشيتش.