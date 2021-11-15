5 منتخبات من عمالقة إفريقيا مهددون بنهاية حلم الوصول لكأس العالم

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حلم الوصول لكأس العالم قارب على نهايته، في الساعات المقبلة، عندما تلعب منافسات الجولة الختامية من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمرحلة الأخيرة لمونديال قطر 2022.

وضمن 6 منتخبات بشكل رسمي التأهل إلى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم وهم منتخب مصر - منتخب الكونغو الديمقراطية - منتخب مالي - منتخب السنغال - منتخب غانا - منتخب المغرب.

وودعت جنوب أفريقيا التصفيات أمس بعدما نجح منتخب غانا فى الفوز على الأولاد بنتيجة 1-0 فى المباراة التي أقيمت مساء أمس، الأحد، على ملعب "كيب كوست" ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الخامسة مستفيداً من فارق الأهداف.

ويتبقى 4 منتخبات فقط المنتظر وصولها للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال، ليكون المجموع 10 مننتخبات يتم تقسيمهم إلى مستوى أول ومستوى ثان حسب تصنيف (فيفا) لإجراء بينهم قرعة في وعائين، وإقامة مباراة ذهاب وإياب، على أن بتأهل مباشرة 5 منتخبات إلى كأس العالم.

وهناك 5 منتخبات من كبار قارة إفريقيا، لم يضمنوا التأهل إلى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم.. وهم.. تونس والجزائر ونيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار.

وسيتحدد مساء اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، بشكل رسمي الـ4 مقاعد المتبقية لاكتمال قائمة الـ10 منتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا.

** الجزائر ضد بوركينا فاسو

محاربوا الصحراء يلعبون غدا الثلاثاء مباراة قوية نارية أمام الخيول البوركانية، باللقاء المقرر إقامته على ملعب مصطفى تشاكر.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة ويأتى بوركينا فى المركز الثاني بـ11 نقطة، ويكفى أبطال أفريقيا 2019 التعادل على ملعبهم للتأهل.

** الكاميرون ضد كوت ديفوار

مباراة نارية تجمع أسود الكاميرون أمام الأفيال الإيفوارية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، لحسم بطاقة التأهل للمرحلة النهائية من مشوار الطريق إلى كأس العالم.

ويتصدر منتخب ساحل العاج الترتيب بـ13 نقطة، وتأتي الكاميرون ثانيًا بـ12 نقطة.

** تونس ضد زامبيا

مباراة ليست بالسهلة على نسور قرطاج أمام التماسيح الزامبية، والتي تقام بالملعب الأولمبي.

ويتساوى منتخبي تونس وغينيا الاستوائية، في عدد نقاط منافسات المجموعة الثانية، برصيد 10 نقاط لكل منتخب.

ويحتاج منتخب تونس الفوز بأي نتيجة أو التعادل أمام زامبيا لضمان التأهل بشرط تعادل منتخب غينيا في مباراته أمام موريتانيا.

** نيجيريا ضد الرأس الأخضر (كاب فيردي)

شبح غياب النسور الخضر عن التواجد في مونديال 2022 يهدد منتخب نيجيريا قبل مواجهة كاب فيردي.

ويتصدر منتخب نيجيريا المجموعة الثالثة بـ12 نقطة، في المقابل تحتل كاب فيردي المرتبة الثانية بـ10 نقاط.