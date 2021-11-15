 ما زلت على قيد الحياة؟.. ماسك يرد بطريقته الخاصة على تغريدة لساندرز بشأن «فرض ضرائب على الأغنياء» - بوابة الشروق
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ما زلت على قيد الحياة؟.. ماسك يرد بطريقته الخاصة على تغريدة لساندرز بشأن «فرض ضرائب على الأغنياء»

بيرني ساندرز وإيلون ماسك
بيرني ساندرز وإيلون ماسك
رويترز
نشر في: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 6:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 نوفمبر 2021 - 6:13 ص

رد رجل الأعمال الأمريكي وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، بطريقته الخاصة على تغريدة للسيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الذي طالب في مرات عديدة بفرض مزيد من الضرائب على الأغنياء.

وكان ساندرز (80 عاما) كتب في تغريدة "يجب أن نطلب من فاحشي الثراء أن يدفعوا نصيبهم العادل. انتهى!"، ليرد عليه ماسك على "تويتر" قائلا "أنا أنسى دائما أنك لا تزال على قيد الحياة".

وأضاف مالك شركتي "تسلا" و"سبيس إكس": "هل تريد مني أن أبيع المزيد من الأسهم يا بيرني؟ فقط قلها".

ولم يرد ساندرز على تعقيب ماسك، لكن الناشطة التقدمية المؤيدة للسيناتور، ميليسا بيرن، كتبت في تغريدة "أيها الناس، توقفوا عن شراء أسهم شركة (تسلا). لا تكافئوا الرجال المسيئين".

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