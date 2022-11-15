أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء انكماش اقتصاد اليابان خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2ر1% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كان المحللون يتوقعون نمو إجمالي الناتج المحلي لثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 1ر1% بعد نموه بنسبة 6ر4% سنويا وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 5ر3% وفقا للبيانات الأولية خلال الربع الثاني.
وبلغ معدل انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب مقارنة بالربع الثاني 3ر0% في حين كان المحللون يتوقعون تسجيل نمو ربع سنوي بمعدل 3ر0% بعد نموه ربع السنوي خلال الربع الثاني بنسبة 1ر1% وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 9ر0% وفقا للبيانات الأولية.
وأشارت بيانات مكتب الحكومة إلى نمو الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني بنسبة 5ر1% في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1ر2% بعد نموه بمعدل 4ر2% خلال الربع الثاني.
وتراجع الطلب الخارجي على المنتجات اليابانية خلال الربع الثالث بنسبة 7ر0% مقارنة بالربع الثاني، في حين زاد الاستهلاك الخاص بنسبة 3ر0% خلال الفترة نفسها.