زيلينسكي: الضربات الصاروخية الروسية على أراض تابعة لحلف الناتو هي تصعيد واضح

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الضربات الصاروخية الروسية على أراض تابعة لحلف الناتو هي تصعيد واضح وذلك في إشارة إلى سقوط صواريخ قرب الحدود الاوكرانية البولندية.

وأضاف زيلينسكي - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن الضربات الروسية الجديدة "صفعة" لمجموعة العشرين.

ومن جانبه، قال حلف شمال الأطلسي "الناتو" إنه يتحقق من تقارير عن سقوط صواريخ في بولندا، لافتا إلى أنه يتم التنسيق عن كثب مع حليفتنا بولندا بعد الأنباء عن سقوط صواريخ على اراضيها.

يأتي هذا في وقت نفت فيه وزارة الدفاع الروسية توجيه أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية من قبل القوات المسلحة الروسية.