الكويت: الإعفاء من تأشيرة الشنجن مؤشر على متانة الصداقة الوطيدة مع الاتحاد الأوروبي

أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح عن تقدير حكومة بلادة لمساعي المفوضية الأوروبية نحو إدراج اسم دولة الكويت ضمن قائمة الدول التي سيعفى رعاياها من تأشيرة الشنجن، مؤكدا أهمية الإسراع في اعتماد الإدراج وإدخاله حيز النفاذ الأمر الذي يعد مؤشرا قويا على متانة الصداقة الوطيدة والشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الكويت بالاتحاد الأوروبي وخطوة مهمة للتقدم المثمر بين الجانبين في مختلف مجالات الحيوية والهامة.

واستعرض الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح - خلال لقائة اليوم الثلاثاء - مع نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارغاريتيس شيناس بمناسبة زيارته والوفد المرافق للكويت - العلاقات الوثيقة والتنسيق العالي القائم بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي لا سيما من خلال استكمال ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن.

ومن ناحيته، ثمن المسؤول الأوروبي الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الخارجية وبعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي نحو إتمام إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن مؤكدا أن المفوضية الأوروبية تولي هذا الملف كل الاهتمام.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات التي تشهدها المنطقة.