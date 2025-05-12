إنبي: سياستنا صناعة النجوم وتصديرها لفرق الدوري

كشف محمد إسماعيل، المشرف العام على الكرة بنادي إنبي، عن أن رحيل سيد ياسين عن منصب المدير الفني للفريق البترولي، جاء بعد قيادته للفريق في 32 مباراة خلال الموسم الماضي، ثم 4 مباريات في الحالي.

أضاف إسماعيل في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن ياسين تولى المسؤولية الفنية في ظروف صعبة، وتم منحه حرية اختيار الجهاز المعاون بالكامل دون أي تدخل.

أشار المشرف العام على الكرة بنادي إنبي، إلى أن النادي معروف بسياساته الداعمة لتطوير المواهب الشابة وتصديرها إلى أندية الدوري الممتاز، وهي رؤية شارك ياسين في تطبيقها خلال فترة قيادته.

أوضح إسماعيل أن إدارة النادي لم تدخر جهدًا طوال فترة تواجد سيد ياسين على رأس الجهاز الفني، مشيدًا بما قدمه خلال مشواره مع الفريق رغم عدم توفيقه في النتائج وهو أمر وارد، مضيفًا «إنبي سياسته صناعة النجوم وتصديرها لفرق الدوري وليس التعاقد مع نجوم».