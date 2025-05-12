غرفة التطوير العقاري: قطاع العقارات يمثل نحو 30% من الناتج القومي

قال المهندس محمد البستاني نائب رئيس غرفة التطوير العقاري، رئيس جمعية المطورين العقاريين، إنَّ القطاع العقاري يحمل أهمية كبيرة ويُمثل من 25 إلى 30% من الناتج القومي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإذاعي عبدالفتاح مصطفى، ببرنامج «عمران»، عبر الراديو 9090، أنه خلال السنوات العشر الماضية تمت مضاعفة المساحة العمرانية من 7% إلى 14%، ما يؤكد أن القطاع العقاري يحظى باهتمام كبير من الدولة.

وثمن جهود الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في عقد الندوات والمؤتمرات مع المطورين العقاريين، بجانب إطلاق تيسيرات كبيرة للمطورين لتحمل تداعيات الأوضاع الاقتصادية.

ولفت إلى أن وزارة الإسكان مدَّت مهة أخرى للتيسيرات لسنة أخرى للمطورين العقاريين لدفع عجلة التنمية ومساعدة المطورين للوفاء بالتزاماتهم؛ بما يُمكن العملاء من الحصول على الوحدات التي تعاقدوا عليها.

