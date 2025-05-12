مرصد الأزهر يرصد مستجدات الإرهاب وجهود مكافحته في شرق إفريقيا

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن تطورات نشاط التنظيمات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة شرق إفريقيا خلال شهر أبريل من هذا العام.



وفي التفاصيل، رصد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف خلال شهر أبريل 2025، تطورات نشاط التنظيمات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة شرق إفريقيا، حيث أبان المؤشر الشهري للمرصد عن تنفيذ التنظيمات لهجوم إرهابي وحيد أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وحسب المرصد، جاءت النشاطات الإرهابية وجهود مكافحتها كالآتي:

بالمقارنة مع شهر مارس 2025، سجل شهر أبريل انخفاضا كبيرا في عدد العمليات الإرهابية بنسبة 80%، وتراجعا ملحوظا في أعداد الضحايا بنسبة 92.8%. ففي شهر مارس، شهدت المنطقة 5 عمليات إرهابية خلفت 28 قتيلا و20 مصابا.

الهجوم الإرهابي الوحيد وقع في الصومال، التي باتت الساحة الرئيسية لنشاط حركة الشباب الإرهابية. فقد واصلت الحركة استهداف مؤسسات الدولة والقوات الأمنية والمدنيين سعيًا لتقويض الحكومة الفيدرالية وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

شهدت كينيا وموزمبيق وإثيوبيا استقرارًا أمنيًا لافتًا خلال هذا الشهر، وذلك للشهر الثاني على التوالي، رغم التحديات الأمنية الإقليمية.

بلغ عدد قتلى العناصر الإرهابية خلال شهر مارس 249 قتيلا على يد الجيش الصومالي بدعم محلي ودولي.

انخفض عدد قتلى العناصر الإرهابية في أبريل بنسبة 43.1% عن شهر مارس، حيث بلغ العدد في مارس 437 قتيلا، بالإضافة إلى اعتقال 6 آخرين.

وفي تحليله للوضع الأمني، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بناء على ما سبق، أن الهجوم الذي استهدف الصومال يعكس استمرار قدرة حركة الشباب على شن عمليات نوعية بالرغم من الضغوط العسكرية الداخلية والدولية، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يوضح أن الصومال لا تزال تمثل بؤرة التهديد الإرهابي في شرق إفريقيا، مما يستدعي بناء قوات أمن وطنية موحدة وتوسيع نفوذ الحكومة ليشمل كافة أرجاء البلاد، خاصة المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الإرهابية.

وفي إطار ذلك، أوصى مرصد الأزهر الدول المجاورة التي تشهد تحسنا تدريجيا في قدراتها الأمنية بضرورة عدم التهاون ومواصلة الضغط العسكري على الجماعات المتطرفة، وتكثيف مراقبة الحدود، وتعزيز التعاون الأمني الإقليمي وتبادل المعلومات الاستخبارية.

ودعا المرصد إلى دعم برامج الوقاية من التطرف من خلال تحسين السياسات الاجتماعية والاقتصادية لمنع استقطاب الشباب.