لاريجاني: إيران ستقف إلى جانب الشعب اللبناني بكل الظروف

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الأربعاء، إن بلاده ستقف إلى جانب شعب لبنان في مختلف الظروف.

جاء ذلك بتصريح لاريجاني للصحفيين لدى وصوله مطار رفيق الحريري الدولي، حيث يجري زيارة رسمية إلى بيروت، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وأوضح أنه من المقرر أن يجري "لقاءات عدة مع المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمهم رؤساء الجمهورية جوزاف عون والنواب نبيه بري والوزراء نواف سلام"، مشيرا إلى أن بلاده "دوما تبحث وتسعى إلى تحقيق مصالح لبنان العليا".

وأضاف: "إذا كان الشعب اللبناني يعاني، فإن الشعب الإيراني يشعر بهذا الألم أيضا".

ووصل لاريجاني إلى بيروت قادما من العراق في زيارة رسمية ليوم واحد وفق بيان السفارة الإيرانية في بيروت.

وتأتي الزيارة بعد أيام من تصريحات إيرانية برفض أي مسعى لنزع سلاح "حزب الله" إثر قرار لبناني بحصر السلاح بيد الدولة.