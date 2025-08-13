ألمانيا تواجه موجة حر شديدة مع درجات حرارة تصل إلى 38

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواجه ألمانيا موجة حر صيفية اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى حوالي 37 درجة مئوية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على السواحل الشمالية فقط.

ومن المتوقع أن تشتد موجة الحر غدا الخميس، وقد تصل إلى 38 درجة مئوية.

وسجّلت ولاية بادن-فورتمبرج الواقعة جنوب غرب البلاد درجات حرارة مرتفعة أمس الثلاثاء بلغت أقصاها 4ر35 درجة مئوية قرب الحدود الفرنسية.

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن البلاد لم تتخط بعد ذروة موجة الحر.