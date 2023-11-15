إذاعة الجيش الإسرائيلي: لا مؤشرات على وجود أسرى بمستشفى الشفاء

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه "لا مؤشرات" على وجود أسرى إسرائيليين بمستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وفجر الأربعاء، اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء بدعوى أن حركة "حماس" الفلسطينية "تستخدمه في عملياتها".

ونقلت الإذاعة (رسمية) عن الجيش الإسرائيلي قوله: "لا يوجد ما يشير إلى وجود مختطفين داخل المستشفى، وعمليات المسح مستمرة".

وكان الجيش الإسرائيلي ادعى على مدى أسابيع، وجود أسرى إسرائيليين في المستشفى، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الجيش أنه "تم العثور على أسلحة في العديد من البنى التحتية (لم يتم تحديدها)"، لكنه في المقابل أكد "عدم وقوع إصابات في صفوف قواته العاملة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن المرضى والطواقم الطبية الخاصة بمستشفى الشفاء "يتواجدون في مبنى منفصل عن المبنى الذي يتواجد فيه الجيش"، بحسب المصدر ذاته.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه، وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما تنفيه مرارا حركة حماس والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

ويوجد في مجمع الشفاء نحو 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 700 مريض و39 من الأطفال الخدج و7 آلاف نازح، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وتتعرض مستشفيات قطاع غزة، لا سيما في الشمال، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي؛ ما يفاقم من الوضع الكارثي، خاصة في الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى استشهاد مرضى وجرحى، بينهم أطفال.