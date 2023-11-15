طالب المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، بسرعة إخراج المرضى والجرحى والنازحين من مجمع الشفاء الطبي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يتحمل المسئولية الكاملة عن الجرحى والمرضى والنازحين والطواقم الطبية الموجودين داخل المجمع.

وأشار إلى أن مجمع الشفاء يضم 650 مريضا بينهم 22 في العناية المركزة، داعيا لتوفير ممرات آمنة لإخراج المرضى وتحديدا الحرجى عبر سياسات الإسعاف ونقلهم إلى مصر وغيرها من الدول العربية لتلقي العلاج.

وشدد على الحاجة الملحة لإدخال الوقود لجميع مستشفيات قطاع غزة، بما في ذلك مجمع الشفاء الذي خرج عن الخدمة.

وفجر الأربعاء، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، في عملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها كانت بمثابة «كابوس»، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات جثث شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال، بزعم وجود مقر للمقاومين الفلسطينيين، وهو ما تنفيه مرارا حركة حماس والمسئولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

وتتعرض مستشفيات قطاع غزة، لا سيما في الشمال، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي؛ ما يفاقم الوضع الكارثي، وبخاصة في ظل الحصار المفروض على المستشفيات والمراكز الصحية ونفاد الوقود، الأمر الذي أدى إلى وفاة مرضى وجرحى، بينهم أطفال.