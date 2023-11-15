تحدث المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، قائلًا إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، كان واضحًا بشأن تلك النقطة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الثلاثاء: «هناك أمرين يجب ألا يكونا في مستقبل غزة، حماس يجب ألا تكون مسيطرة أو قادرة على التهديد من غزة، ويجب ألا تكون هناك عودة للاحتلال الإسرائيلي».

وقال إن «الولايات المتحدة تعتقد أنه يجب أن يكون هناك صوت فلسطيني في مستقبل كل من غزة والضفة الغربية»، لافتًا إلى أن «واشنطن لا تعتقد أن فرض حصار جديد على غزة أو عزلها عن الضفة الغربية، قد نجح على مدار الـ18 عامًا الماضية منذ الانسحاب المتعدد الأطراف، ولا ينبغي أن يكون نموذجًا للمستقبل».

وأكمل: «في النهاية نعتقد أنه يجب أن يكون هناك حل الدولتين بشأن الجانب الفلسطيني الضفة الغربية وغزة، ومستقبل الفلسطينيين يجب أن يكون في غزة وليس في مكان آخر».

وأكد أن «واشنطن تحترم سيادة مصر، والمبدأ الذي عبرت عنه الحكومة المصرية بوضوح شديد وهو أن وطن الفلسطينيين في غزة في القطاع وليس في مكان آخر».

واستطرد: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تهجير لأهل غزة إلى بلد أو مكان آخر، بالنسبة للتهجير الداخلي من الشمال إلى الجنوب، يجب أن يعود مرة أخرى في أقرب لحظة ممكنة، كل من انتقل إلى الجنوب لتقليل المخاطر أو الحصول على مزيد من الأمن لابد أن يكون قادرا على العودة إلى الشمال ومنازلهم».