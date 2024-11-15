كشف رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، عن انخفاض جديد في أسعار الأرز بقيمة 2000 جنيه للطن، ليصل سعر الطن إلى ما بين 17 و17.5 ألف جنيه للأرز الشعير رفيع الحبة، وبين 18 و18.5 ألف جنيه للشعير عريض الحبة.

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر»؛ تراجع واستقرار الأسعار إلى وجود فائض من محصول العام الماضي.

وأشار إلى استمرار استهلاك الأرز القديم منذ أغسطس حتى أكتوبر المنصرم، على عكس المتوقع، وذلك بفضل ضخ الأرز المخزن من العام الماضي إلى السوق مع بداية موسم الأرز الجديد.

ولفت إلى حدوث وفرة في المعروض مع بداية الموسم الجديد؛ ستنعكس على الموسم المقبل، مشددا أن سعر كيلو الأرز الفاخر في الأسواق يجب ألا يزيد عن 30 إلى 31 جنيها كحد أقصى، مقارنة بـ 35 و 39 جنيها سابقا.

وأكد أن «محصول هذا العام وفير والمضارب مليئة بالأرز»، مضيفا أن السعر الحالي عادل ولا يمثّل ظلما للمزارع، لاسيما بعد ارتفاع أسعار السماد والسولار وتكاليف العمالة وإيجار الأراضي.