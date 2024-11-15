الرئيسان الكوري والصيني يلتقيان في أول قمة منذ عامين على هامش منتدى أبيك

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، إن الرئيس يون سيوك-يول سيعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينج على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بيرو اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي).

ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، ستكون هذه ثاني قمة بين الرئيسين منذ لقائهما الأول في إندونيسيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقال نائب مستشار الأمن الوطني كيم تيه-هيو خلال إفادة صحفية في ليما: "من المتوقع أن يناقش الزعيمان تدابير مختلفة لتسهيل التعاون الاقتصادي والثقافي والتبادلات بين الأفراد، وسيتبادلان الآراء المتعمقة حول قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمور المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية".

ومن بين البنود التي يُحتمل مناقشتها في الاجتماع نشر كوريا الشمالية لقواتها في روسيا لدعم حربها في أوكرانيا، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن الآثار الأمنية الأوسع على شبه الجزيرة الكورية.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" يوم أمس الخميس، قال يون إن سول ستواصل الحفاظ على "الحوار الاستراتيجي" مع الصين لتشجيعها على لعب دور في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي خضم التقارب بين بيونج يانج وموسكو، أدرجت بكين مؤخرًا كوريا الجنوبية في قائمة الدول المعفاة من تأشيرة الزيارة القصيرة. ورحبت سول بالقرار، معربة عن أملها في أن تساعد هذه الخطوة في تعزيز "المشاعر الودية" بين الجارتين.

كما يدفع يون لعقد محادثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة أبيك، وفقًا لمكتبه.

وسينضم يون يوم الجمعة إلى اجتماع ثلاثي مع بايدن ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا لتعزيز التعاون الأمني من خلال البناء على زخم أول قمة مستقلة على الإطلاق بينهم عقدت في كامب ديفيد في أغسطس 2023.

وقال المسؤول إنه من المتوقع أن يناقش الزعماء خلال القمة سبل ضمان التطوير المستمر للتعاون الثلاثي، بما في ذلك إنشاء أمانة للتعاون الثلاثي.

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة وسط حالة من عدم اليقين المتزايد بشأن التحولات المحتملة في السياسة الأمنية الأمريكية مع العودة الوشيكة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.